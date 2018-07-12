Татьяна Котова опубликовала снимок без трусов

Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova) 11 Июл 2018 в 12:25 PDT

Татьяна Котова подписала откровенный и соблазнительный снимок довольно серьёзными словами о важности атмосферы в доме. На фотографии певица запечатлена в белом ажурном топе без трусов, приняв соблазнительную позу у окна, а в комментариях к этому снимку она написала: «Каким ты дом построишь, таким ему и быть. Как сам себя настроишь, так сам и будешь жить».На данную публикацию Татьяны Котовой подписчики отреагировали очень бурно. Одни назвали певицу божественно красивой женщиной, а другие написали в комментариях, что некоторые звёзды могут удивлять публику исключительно откровенными снимками. За короткое время фотография Татьяны Котовой набрала более 29 тысяч лайков.