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Татьяна Котова опубликовала снимок без трусов

Известная исполнительница Татьяна Котова на своей странице в Instagram продемонстрировала новую фотографию. Экс-участница группы «ВИА Гра» опубликовала снимок, где она позирует перед камерой без трусов.

Татьяна Котова опубликовала снимок без трусов


Татьяна Котова подписала откровенный и соблазнительный снимок довольно серьёзными словами о важности атмосферы в доме. На фотографии певица запечатлена в белом ажурном топе без трусов, приняв соблазнительную позу у окна, а в комментариях к этому снимку она написала: «Каким ты дом построишь, таким ему и быть. Как сам себя настроишь, так сам и будешь жить».

На данную публикацию Татьяны Котовой подписчики отреагировали очень бурно. Одни назвали певицу божественно красивой женщиной, а другие написали в комментариях, что некоторые звёзды могут удивлять публику исключительно откровенными снимками. За короткое время фотография Татьяны Котовой набрала более 29 тысяч лайков.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:50
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