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Составлен ТОП-10 самых продаваемых подержанных авто в Сибири

На вторичном автомобильном рынке Сибирского ФО по итогам первых 5 месяцев этого года смогли продать 301 800 авто. Это на 0,1% хуже результата прошлого года.

Составлен ТОП-10 самых продаваемых подержанных авто в Сибири


Наиболее востребованной у сибирских автолюбителей стала подержанная Toyota Corolla. Данное авто за январь-май продали в количестве 16 100 единиц (плюс 1%). Второе место досталось японской модели Toyota Camry. Эту модель перепродали 8 400 раз. В свою очередь снижение продаж составило 0,4 процента. На третьей строчке по продажам на вторичном сибирском авторынке оказалась российская LADA 2107. В данном случае было продано 7 100 экземпляров (минус 8%). На четвёртом месте оказался внедорожник LADA 4х4 (6 100 экземпляров: минус 5%). На пятом месте расположилась LADA 2114 (4 600 авто; -8%).

В десятку ТОП вошли также Toyota RAV4 (4 600 авто; плюс 4 процента), Honda CR-V (4 400 авто; -2 процента), американский Ford Focus (4 100 авто; +1 процента), LADA 2106 (4 000 авто; -20%), Toyota Corona (3 900 авто; -8%).
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:40
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