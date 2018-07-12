Алексей Панин рад тому, что он «ненормальный»

Панин не понимает, почему надо придерживаться каких-то рамок, так как неизвестно, кто устанавливал нормы поведения. Артист всех, кто придерживается стереотипного поведения, называет «стадом», которым очень легко управлять. В качестве примера своеобразного поведения он привёл Андрея Тарковского. Актер считает, что режиссер снял свои великие кинофильмы ввиду того, что отличался от других.Также, по мнению Алексея, Элтон Джон благодаря своей уникальности стал всемирно известным музыкантом. Актёр призывает своих фанатов не придерживаться каких-то непонятных норм поведения, а быть самими собой. Самым важным Панин считает желание дарить людям добро, а остальным не стоит забивать себе голову.