Поклонники удивились сходству детей со звёздными родителями

Многочисленные поклонники удивились сходству детей с их знаменитыми родителями, которые очень похожи между собой. На платформе The Sun обнародована подборка публикаций, на которых продемонстрированы разные знаменитости и их отпрыски. Фото Мика Джаггера поразило фанатов сходством с восьмым ребёнком певца. Также юный Джулиан напомнил поклонникам Джона Леннона, переняв у своего известного во всем мире отца все черты лица.Фанаты певца Стинга поразились публикации, на которой его сын Джакомо изображен в такой же позе, как его отец. Но не только поза и черты внешности указывают на родство с любимцем миллионов. Первенство в схожести со знаменитыми родителями занял Зигги - сын Боба Марли, который стал копией легендарного исполнителя песен.