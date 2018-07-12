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Поклонники удивились сходству детей со звёздными родителями

В социальной сети собрали коллекцию фотографий знаменитых личностей с их отпрысками.

Поклонники удивились сходству детей со звёздными родителями


Многочисленные поклонники удивились сходству детей с их знаменитыми родителями, которые очень похожи между собой. На платформе The Sun обнародована подборка публикаций, на которых продемонстрированы разные знаменитости и их отпрыски. Фото Мика Джаггера поразило фанатов сходством с восьмым ребёнком певца. Также юный Джулиан напомнил поклонникам Джона Леннона, переняв у своего известного во всем мире отца все черты лица.

Поклонники удивились сходству детей со звёздными родителями


Фанаты певца Стинга поразились публикации, на которой его сын Джакомо изображен в такой же позе, как его отец. Но не только поза и черты внешности указывают на родство с любимцем миллионов. Первенство в схожести со знаменитыми родителями занял Зигги - сын Боба Марли, который стал копией легендарного исполнителя песен.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:45
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