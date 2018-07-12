Бывший глава Роскосмоса стал заместителем министра науки и высшего образования РФ

Таким образом, вследствие этого назначения Комаров стал уже пятым заместителем министра Михаила Котюкова. Стоит напомнить, что до этого на должность заместителя министра науки и высшего образования были назначены такие Григорий Трубников, Сергей Кузьмин, Алексей Медведев и Александр Степанов.Также еще одним нововведением в области образования и науки было разделение Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое ведомство займется вопросами школьного и среднего профессионального образования, а второе будет курировать вопросы о высшем образовании и проектах по развитию науки в стране.