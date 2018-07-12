Сотрудник Apple украл информацию о секретной технологии компании перед увольнением

Деятельность Чжана в компании Apple была связана с электронным аппаратным обеспечением. Он уволился в апреле 2018, после принятия решения вернуться в Китай. Токую ситуация коллеги расценили странной, поспешив сообщить в полицию с подозрением в краже секретных данных бывшим сотрудником.Правоохранительные органы задержали Чжана в аэропорту Сан Хосе, перед его отлетом. После этого инженер вынужден был признаться, что им скопирована секретная информация компании на носитель семейного ноутбука с целью дальнейшей ее передачи сторонней компании.Чжаном был нарушен пункт договора Apple, в котором оговорены условия, запрещающие распространять сотрудникам конфиденциальную информацию. Кроме того, жестокость наказания инженера обусловлена еще и тем, что он собирался не просто рассекретить, но и передать конкурентам информацию. Эта информация относилась к секретному проекту разработки самоуправляемой модели автомобиля - Titan. Apple остановила проект, без намерений полного отказа от него. Отмечается так же, что местом работы инженера, в дальнейшем мог стать стартап XMotors, направление деятельности которого - создание автономных автомобилей.