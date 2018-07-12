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Сотрудник Apple украл информацию о секретной технологии компании перед увольнением

ФБР приняло окончательное решение по обвинению Сяолана Чжана, экс-сотрудника Apple, в незаконных действия, выраженных кражей из компании секретных данных. Подозреваемому грозит наказание до 10 лет тюрьмы. Сообщает AppleInsider, ссылаясь на San Jose Mercury News.

Деятельность Чжана в компании Apple была связана с электронным аппаратным обеспечением. Он уволился в апреле 2018, после принятия решения вернуться в Китай. Токую ситуация коллеги расценили странной, поспешив сообщить в полицию с подозрением в краже секретных данных бывшим сотрудником.
Сотрудник Apple украл информацию о секретной технологии компании перед увольнением


Правоохранительные органы задержали Чжана в аэропорту Сан Хосе, перед его отлетом. После этого инженер вынужден был признаться, что им скопирована секретная информация компании на носитель семейного ноутбука с целью дальнейшей ее передачи сторонней компании.

Чжаном был нарушен пункт договора Apple, в котором оговорены условия, запрещающие распространять сотрудникам конфиденциальную информацию. Кроме того, жестокость наказания инженера обусловлена еще и тем, что он собирался не просто рассекретить, но и передать конкурентам информацию. Эта информация относилась к секретному проекту разработки самоуправляемой модели автомобиля - Titan. Apple остановила проект, без намерений полного отказа от него. Отмечается так же, что местом работы инженера, в дальнейшем мог стать стартап XMotors, направление деятельности которого - создание автономных автомобилей.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:10
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