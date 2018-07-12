Режиссер фильма «Район №9» снимет сиквел «Робокопа»
Представители издания Deadline сообщают о том, что режиссер Нил Бломкамп, известный по таким фильмам как «Район №9» и «Роберт по имени Чаппи» займется сиквелом про Робокопа. Новый фильм будет называться «Возвращение Робокопа».
Этот проект станет прямым продолжением истории 1987 года, которую снял режиссер Пол Вреховен. Также известно, что в качестве сюжета была взята работа сценаристов Эдварда Ноймайера и Майкла Майнера, созданная в 1980-е годы.
Фильм «Робокоп-2» все же появился в прокате в 1990 году, но режиссер Ирвин Кершнер снял его по совершенно другому сценарию. Теперь старые сценаристы сообщили о разработке идеи, которая продолжит историю Робокопа 1987 года.
Бломкапм утверждает, что уже ознакомился со сценарием и ему он очень понравился.
Новый фильм покажет Детройт будущего, который погряз в анархии, преступности и коррупции.
Этот проект станет прямым продолжением истории 1987 года, которую снял режиссер Пол Вреховен. Также известно, что в качестве сюжета была взята работа сценаристов Эдварда Ноймайера и Майкла Майнера, созданная в 1980-е годы.
Фильм «Робокоп-2» все же появился в прокате в 1990 году, но режиссер Ирвин Кершнер снял его по совершенно другому сценарию. Теперь старые сценаристы сообщили о разработке идеи, которая продолжит историю Робокопа 1987 года.
Бломкапм утверждает, что уже ознакомился со сценарием и ему он очень понравился.
Новый фильм покажет Детройт будущего, который погряз в анархии, преступности и коррупции.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:00