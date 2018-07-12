Режиссер Майкл Скотт собирается экранизировать историю спасения детей из пещеры в Таиланде
Режиссер Майкл Скотт заявил, что его студия Pure Flix может заняться съемками фильма, в основе сюжета которого будет лежать история спасения детей из пещеры в Таиланде. Отмечается, что на данный момент компания ведет переговоры по покупке прав на экранизацию.
Скотт считает, что такой фильм может оказаться очень мотивирующим и вдохновляющим, поскольку реальная спасательная операция объединила много людей из разных стран. Также режиссер и владелец компании Pure Flix сказал, что в картине он хочет показать не силу веры в Бога, а кое-что другое. Его концепция должна понравиться зрителю.
Известно, что на съемки фильма компания собирается потратить около 60 миллионов долларов. Сейчас уже разрабатывается подходящий для ленты сценарий.
Стоит напомнить, что в операции, направленной на спасение 12 детей и одного взрослого из пещеры Кхао Луанг, принимали участие специалисты из Таиланда, Великобритании, США и Китая. В ходе спасения погиб один водолаз.
Скотт считает, что такой фильм может оказаться очень мотивирующим и вдохновляющим, поскольку реальная спасательная операция объединила много людей из разных стран. Также режиссер и владелец компании Pure Flix сказал, что в картине он хочет показать не силу веры в Бога, а кое-что другое. Его концепция должна понравиться зрителю.
Известно, что на съемки фильма компания собирается потратить около 60 миллионов долларов. Сейчас уже разрабатывается подходящий для ленты сценарий.
Стоит напомнить, что в операции, направленной на спасение 12 детей и одного взрослого из пещеры Кхао Луанг, принимали участие специалисты из Таиланда, Великобритании, США и Китая. В ходе спасения погиб один водолаз.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:15