Режиссер Майкл Скотт собирается экранизировать историю спасения детей из пещеры в Таиланде

Скотт считает, что такой фильм может оказаться очень мотивирующим и вдохновляющим, поскольку реальная спасательная операция объединила много людей из разных стран. Также режиссер и владелец компании Pure Flix сказал, что в картине он хочет показать не силу веры в Бога, а кое-что другое. Его концепция должна понравиться зрителю.Известно, что на съемки фильма компания собирается потратить около 60 миллионов долларов. Сейчас уже разрабатывается подходящий для ленты сценарий.Стоит напомнить, что в операции, направленной на спасение 12 детей и одного взрослого из пещеры Кхао Луанг, принимали участие специалисты из Таиланда, Великобритании, США и Китая. В ходе спасения погиб один водолаз.