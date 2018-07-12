Xiaomi определилась с официальной датой презентации фаблета Mi Max 3

Об этой новости сообщили сотрудники бренда в социальной сети Weibo, где было опубликовано тизерное изображение. Сообщается, что мероприятие назначено на 19:30, то есть на 15:30 по московскому времени.Тизер указывает на то, что Mi Max 3 должен обзавестись емким аккумулятором и немаленьким экраном. Ранее поступала информация о 6,9-дюймовом экране с разрешением 2160×1080p. Вычислительные функции на себя должен взять процессор Snapdragon 636, хотя не исключается появление Snapdragon 632. Также эксперты прогнозируют появление двойной тыльной камеры с датчиками на 12 и 5 Мп. Емкость батареи составит 5500 мАч. В зависимости от выбранной комплектации объем памяти составит 3/4/6 и 32/64/128 Гб.