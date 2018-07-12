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Отец футболиста Дениса Чернышева отказался от Ольги Бузовой в качестве невестки

Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова сейчас находится в активном поиске спутника жизни и недавно заявила прилюдно, что готова выйти замуж за 27-летнего футболиста Дениса Чернышева.

Примечательно, что Бузова всегда утверждала, что с несвободными мужчинами флиртуют лишь проститутки, но в отношении себя она так не считает.

Отец футболиста Дениса Чернышева отказался от Ольги Бузовой в качестве невестки

Многие знают, что футболист Чернышев имеет серьезные отношения с 24-летней юристкой из Испании Кристиной Кобе, однако выходцев из «Дом-2» это никогда не останавливало.

Ольга Бузова в коротком видео заявила Денису, что он попал в хит-парад ее мыслей, и она ждет звонка.

Отец футболиста Дениса Чернышева отказался от Ольги Бузовой в качестве невестки

Однако такое предложение оказалось не по душе отцу футболиста, Дмитрию Чернышеву, и он с иронией отметил, что «светские походы не для нас».

«Она больше ничего не предлагала? Тарасов - это прошлое, а Денис - это будущее?», - переспросил отец Чернышева.

После такого ответа Ольге Бузовой остается лишь бегать по морскому берегу, изображая из себя наивную девочку в ожидании принца.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:55
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