Отец футболиста Дениса Чернышева отказался от Ольги Бузовой в качестве невестки

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 7 Июл 2018 в 11:40 PDT

Примечательно, что Бузова всегда утверждала, что с несвободными мужчинами флиртуют лишь проститутки, но в отношении себя она так не считает.Многие знают, что футболист Чернышев имеет серьезные отношения с 24-летней юристкой из Испании Кристиной Кобе, однако выходцев из «Дом-2» это никогда не останавливало.Ольга Бузова в коротком видео заявила Денису, что он попал в хит-парад ее мыслей, и она ждет звонка.Однако такое предложение оказалось не по душе отцу футболиста, Дмитрию Чернышеву, и он с иронией отметил, что «светские походы не для нас».«Она больше ничего не предлагала? Тарасов - это прошлое, а Денис - это будущее?», - переспросил отец Чернышева.После такого ответа Ольге Бузовой остается лишь бегать по морскому берегу, изображая из себя наивную девочку в ожидании принца.