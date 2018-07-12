Ученые нашли доказательства влияния генетики на успех в жизни человека
Международным коллективом генетиков удалось обнаружить аллели, способствующие продвижению успеха своему носителю. Выводы построены на основе анализов среди отобранных пяти групп людей, которые представляют три страны, общая численность участников составили 20000 человек. Результаты опубликованы на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые на протяжении многих лет пытаются выяснить влияние окружающей среды и генетики на успехи отдельных особей. Эта проблема в английском языке названа «nature vs. nurture», что звучит как «природа против воспитания». Для человека ситуация осложнена тем, что аллели, коррелирующие личный успех человека, иногда не зависят от биологических причин, а обусловлены обстоятельствами внутри семьи. К примеру, для обеспеченных детей успех гарантирует их социальное окружение, в случае разной обеспеченности в семьях, соответственно и разные генетические причины.
Новая работа генетиков основана на разделении ситуаций. Проведен поиск полногеномных ассоциаций, или определены связи между разными фенотипическими признаками и аллелями, анализ проводили среди 20 тыс. людей из Великобритании, США и Новой Зеландии. Каждому человеку давалась полигенетическая оценка, позволяющая сравнить людей по нескольким конкретным факторам успеха, приравненных авторами к образованию, карьере и доходу.
Как оказалось, полезным индикатором достижений жизни является полигенетическая оценка, причем не зависимо от социального фактора. Высокий показатель у людей по данной оценке, давал и большее достижение успехов, чем у их родителей, братьев или сестер, которые имели меньшую оценку. Так же авторы определили, что не только генетика влияет на достижения человека. Удалось объяснить генами примерно 4% разницы между людьми в условиях социальной мобильности.