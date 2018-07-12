Ученые нашли доказательства влияния генетики на успех в жизни человека

Ученые на протяжении многих лет пытаются выяснить влияние окружающей среды и генетики на успехи отдельных особей. Эта проблема в английском языке названа «nature vs. nurture», что звучит как «природа против воспитания». Для человека ситуация осложнена тем, что аллели, коррелирующие личный успех человека, иногда не зависят от биологических причин, а обусловлены обстоятельствами внутри семьи. К примеру, для обеспеченных детей успех гарантирует их социальное окружение, в случае разной обеспеченности в семьях, соответственно и разные генетические причины.Новая работа генетиков основана на разделении ситуаций. Проведен поиск полногеномных ассоциаций, или определены связи между разными фенотипическими признаками и аллелями, анализ проводили среди 20 тыс. людей из Великобритании, США и Новой Зеландии. Каждому человеку давалась полигенетическая оценка, позволяющая сравнить людей по нескольким конкретным факторам успеха, приравненных авторами к образованию, карьере и доходу.Как оказалось, полезным индикатором достижений жизни является полигенетическая оценка, причем не зависимо от социального фактора. Высокий показатель у людей по данной оценке, давал и большее достижение успехов, чем у их родителей, братьев или сестер, которые имели меньшую оценку. Так же авторы определили, что не только генетика влияет на достижения человека. Удалось объяснить генами примерно 4% разницы между людьми в условиях социальной мобильности.