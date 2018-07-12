Ирина Безрукова поразила поклонников новым изображением в бикини

Ирина Безрукова является активным пользователем социальных сетей, на этот раз она опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в бассейне, при этом актриса одета в бикини, благодаря чему поклонники смогли рассмотреть фигуру актрисы. Фанаты удивились, так как по данному снимку трудно определить настоящий возраст Ирины Безруковой. Большинство пользователей сети поспешили узнать у актрисы секрет молодости, восхищаясь внешним видом актрисы.Ирина Безрукова не стала скрывать от поклонников причины своего хорошего самочувствия и замечательной внешности. Она отметила, что для неё является самым важным хороший сон, а также она регулярно занимается физическими упражнениями и соблюдает водный баланс.