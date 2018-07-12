Минтруд назвал максимально возможный размер пенсии - 34 тысячи рублей

В Минтруде заявили, что пенсия в ближайшие годы превысит 30 тысяч рублей, потому что будет изменена базовая цифра начислений "максималки". Теперь она составит 1 млн рублей - об этом заявил Андрей Пудов, замминистра Минтруда. Максимальной величиной базы для определения пенсионных взносов станет сумма в 1 миллион рублей в год (соответствующая ежемесячной зарплате в 84,9 тысяч рублей).В результате, пенсионер с такой "страховкой" будет получать 34 тысяч рублей в месяц. Однако такие цифры только в перспективе и в настоящее время они ровно в два раза меньше. Потому пенсия не превышает - 16 тысяч рублей, считают российские пенсионеры. Эти шаги направлены на исправление ситуации - когда более 21 млн россиян находятся за чертой бедности и их количество продолжает увеличиваться. Одновременно растут долги по ЖКХ, по сведениям Национального бюро кредитных историй. Только за первый квартал текущего года они увеличились на 1,41 трлн рублей.