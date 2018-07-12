АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Человек является гибридом пришельцев и приматов из-за 90 лишних органов в теле
EUR 72.85 USD 62.10
Курс валют на 12.07.2018

Нацбюро кредитных историй: Долги россиян за ЖКХ выросли до 1,4 трлн рублей

Нацбюро кредитных историй сообщило, что на 5% выросли долги по кредитам у россиян с начала года - долги достигли 1,41 трлн рублей за ЖКХ. Одновременно общая сумма не выплаченных долговых обязательств находится на уровне 12 трлн рублей.

Россияне все быстрее погружаются в кредитную яму, считают специалисты Нацбюро кредитных историй. По их сведениям, общие долги достигли 1,41 трлн рублей и продолжает увеличиваться. При этом, если распределить весь долг на всех заемщиков, то он составит не более 50 тысяч рублей. Только в 1-м квартале текущего года долги за ЖКХ выросли на 5,33% по сравнению прошлогодним аналогичным периодом. В числе должников уже вошли не только малообеспеченные россияне, а и владельцы недвижимости в новостроях и граждане с высокими доходами, откладывающие оплату на будущее.

Нацбюро кредитных историй: Долги россиян за ЖКХ выросли до 1,4 трлн рублей


Там они сдают квартиры в аренду, получая прибыль, учитывая, что инфляция невелика. Для того чтобы исправить ситуацию, в правительстве решают вопрос о повышении тарифов на ЖКХ - и тогда долги граждан вырастут кратно, считают специалисты рынка недвижимости. Ранее стало известно из отчетов Росстата, что продолжился рост "плохих кредитов", когда россияне более 3-х месяцев не выплачивают не только "тело" долга, а и проценты - их объем сейчас находится на уровне 12 трлн рублей. При этом 70% россиян находятся в кредитной кабале.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Одинцова показала эротичное видео с
Первые люди заселили Китай более двух миллионов
В Польше издеваются над трагедией затонувшей
Кристина Кошелева вдохновляется шедеврами Новой
В Соединённых Штатах создали боевые машины
Ford Mondeo может выступить конкурентом Subaru
Дмитрий Тарасов заложил два автомобиля и теперь
Андрей Чадов приобрел апартаменты в элитном
Вальтер Соломенцев и Галина Гаджиева показали
Opel на эскизе показал дизайн своих будущих
Ксения Собчак, болея за Хорватию, будет рада, что
Land Rover представил обновленную версию
Фанаты Анны Семинович считают, что ей стоит
Более 65% российского населения верят в
Криптовалютный кошелек встроили в мобильную
Россия и Китай приступили к совместному проекту
Внедорожник Isuzu MU-X в версии X-Power появился
Сергей Кучеров назвал Маргариту Овсянникову
Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за
Светлана Ходченкова опубликовала снимок в
Александр Ревва показал пение своей дочки под
В РФ цены на Mercedes-Benz GLC выросли на 30
LADA Vesta Sport превзойдет KIA Rio и Hyundai
Алена Савкина расторгла помолвку с Ильей Яббаровым
Певица Вера Брежнева создала детскую комнату для
Свежая ОС Android получит название созвучное с
Ariel представила новый каркасный спорткар версии
Сын Ольги Орловой не спешит знакомить ее со
На Нюрбургринге заметили электрический кроссовер
Катя Лель рассказала о песне, написанной для нее
Просмотреть все новости