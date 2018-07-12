Нацбюро кредитных историй: Долги россиян за ЖКХ выросли до 1,4 трлн рублей

Россияне все быстрее погружаются в кредитную яму, считают специалисты Нацбюро кредитных историй. По их сведениям, общие долги достигли 1,41 трлн рублей и продолжает увеличиваться. При этом, если распределить весь долг на всех заемщиков, то он составит не более 50 тысяч рублей. Только в 1-м квартале текущего года долги за ЖКХ выросли на 5,33% по сравнению прошлогодним аналогичным периодом. В числе должников уже вошли не только малообеспеченные россияне, а и владельцы недвижимости в новостроях и граждане с высокими доходами, откладывающие оплату на будущее.Там они сдают квартиры в аренду, получая прибыль, учитывая, что инфляция невелика. Для того чтобы исправить ситуацию, в правительстве решают вопрос о повышении тарифов на ЖКХ - и тогда долги граждан вырастут кратно, считают специалисты рынка недвижимости. Ранее стало известно из отчетов Росстата, что продолжился рост "плохих кредитов", когда россияне более 3-х месяцев не выплачивают не только "тело" долга, а и проценты - их объем сейчас находится на уровне 12 трлн рублей. При этом 70% россиян находятся в кредитной кабале.