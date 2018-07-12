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Анастасия Стоцкая и Наталья Подольская устроили битву черных купальников

Сами того не подозревая, Анастасия Стоцкая и Наталья Подольская устроили битву чёрных купальников. Звёзды практически одновременно выложили в сеть фотографии с отдыха, на которых они позируют в купальных костюмах чёрного цвета.

Анастасия Стоцкая и Наталья Подольская устроили битву черных купальников


Анастасия Стоцкая свой отпуск проводит в Крыму, продолжая заниматься физическими упражнениями и восcтанавливать форму после родов. Звезда позирует в купальнике возле бассейна и делится своими снимками с поклонниками. Для этого она выбрала купальник чёрного цвета, который ей понравился больше всего.

Наталья Подольская отдыхает со своей семьёй в Испании, выбрав для этого купальник чёрного цвета. При этом певица уверена в том, что загар в чёрном купальнике ложится ровнее и меньше наносит вред коже.

Однако поклонники этого без внимания не оставили и принялись активно обсуждать сходство в выборе купальников. Пользователи сети пришли к выводу, что между Стоцкой и Подольской случилась пляжная битва, но звёзды данную информацию комментировать не стали.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:45
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