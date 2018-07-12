Анастасия Стоцкая и Наталья Подольская устроили битву черных купальников

Анастасия Стоцкая свой отпуск проводит в Крыму, продолжая заниматься физическими упражнениями и восcтанавливать форму после родов. Звезда позирует в купальнике возле бассейна и делится своими снимками с поклонниками. Для этого она выбрала купальник чёрного цвета, который ей понравился больше всего.Наталья Подольская отдыхает со своей семьёй в Испании, выбрав для этого купальник чёрного цвета. При этом певица уверена в том, что загар в чёрном купальнике ложится ровнее и меньше наносит вред коже.Однако поклонники этого без внимания не оставили и принялись активно обсуждать сходство в выборе купальников. Пользователи сети пришли к выводу, что между Стоцкой и Подольской случилась пляжная битва, но звёзды данную информацию комментировать не стали.