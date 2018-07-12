Мужские галстуки провоцируют деградацию мозга

Эксперты в области медицины из Германии, работающие в Университетской больнице Шлезвиг-Голштейн, проанализировав итоги своих исследований, призвали общественность запретить строгий дресс-код, по которому большинство мужчин носят галстуки. Его ношение сами специалисты назвали «социально-приемлемым удушением».По их словам, спустя несколько минут после появления галстука на шее, снабжение мозга кислородом резко снижается.В эксперименте, который провели немцы, принимали участие молодые добровольцы. При этом половина из них ходила в завязанном классическим узлом галстуке. Изменения в поступлении крови с кислородом в мозг фиксировала МРТ. Как оказалось, у половины в галстуках на 7 с половиной процентов кровоток стал хуже.Если мужчина постоянно носит эту часть гардероба, он рискует однажды получить хроническую недостаточность кровообращения в головном мозге, а отсюда – риски приступов головной боли, головокружения и инсульта. Помимо этого, недостаток кислорода провоцирует развитие нейродегенеративных процессов и в конце концов – болезнь Паркинсона.