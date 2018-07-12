Мужские галстуки провоцируют деградацию мозга

Немецкие медики уверены, что ношение мужских галстуков заметно снижает кровоснабжение головного мозга, что постепенно может вызвать его деградацию.
Эксперты в области медицины из Германии, работающие в Университетской больнице Шлезвиг-Голштейн, проанализировав итоги своих исследований, призвали общественность запретить строгий дресс-код, по которому большинство мужчин носят галстуки. Его ношение сами специалисты назвали «социально-приемлемым удушением».
По их словам, спустя несколько минут после появления галстука на шее, снабжение мозга кислородом резко снижается.
В эксперименте, который провели немцы, принимали участие молодые добровольцы. При этом половина из них ходила в завязанном классическим узлом галстуке. Изменения в поступлении крови с кислородом в мозг фиксировала МРТ. Как оказалось, у половины в галстуках на 7 с половиной процентов кровоток стал хуже.
Если мужчина постоянно носит эту часть гардероба, он рискует однажды получить хроническую недостаточность кровообращения в головном мозге, а отсюда – риски приступов головной боли, головокружения и инсульта. Помимо этого, недостаток кислорода провоцирует развитие нейродегенеративных процессов и в конце концов – болезнь Паркинсона.