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Мужские галстуки провоцируют деградацию мозга

Немецкие медики уверены, что ношение мужских галстуков заметно снижает кровоснабжение головного мозга, что постепенно может вызвать его деградацию.

Мужские галстуки провоцируют деградацию мозга


Эксперты в области медицины из Германии, работающие в Университетской больнице Шлезвиг-Голштейн, проанализировав итоги своих исследований, призвали общественность запретить строгий дресс-код, по которому большинство мужчин носят галстуки. Его ношение сами специалисты назвали «социально-приемлемым удушением».

По их словам, спустя несколько минут после появления галстука на шее, снабжение мозга кислородом резко снижается.

В эксперименте, который провели немцы, принимали участие молодые добровольцы. При этом половина из них ходила в завязанном классическим узлом галстуке. Изменения в поступлении крови с кислородом в мозг фиксировала МРТ. Как оказалось, у половины в галстуках на 7 с половиной процентов кровоток стал хуже.

Мужские галстуки провоцируют деградацию мозга


Если мужчина постоянно носит эту часть гардероба, он рискует однажды получить хроническую недостаточность кровообращения в головном мозге, а отсюда – риски приступов головной боли, головокружения и инсульта. Помимо этого, недостаток кислорода провоцирует развитие нейродегенеративных процессов и в конце концов – болезнь Паркинсона.
 
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 05:52
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