Хорватия добывает волевую победу над Англией в полуфинале ЧМ-2018

Путь в полуфинал ЧМ-2018 для англичан оказался куда проще. Да, британцы выстрадали победу над сборной Колумбии, но вряд ли эту команду можно сравнить с соперниками, которых удалось «нокаутировать» хорватам: Нигерия, Аргентина, Исландия, Дания, Россия. Последние две встречи длились для футболистов из небольшой балканской страны по 120 минут + серия пенальти. Учитывая, что сборная Хорватии – команда возрастная, преимущество должны были бы иметь молодые и дерзкие англичане. Не забудем и о видеоскандале, в котором оказался замешан Вида, и о смене на тренерском мостике почти перед началом ЧМ-2018. Примерно так рассуждали и букмекеры, спрогнозировавшие победу британцев со скромным счётом 1:0.Первые минуты ½ финала подтвердили правоту футбольных экспертов. Голу в собственные ворота поспособствовал… лидер сборной Хорватии Лука Модрич. Он свалил Деле Алли перед своей штрафной. Триппьер изумительно исполнил штрафной: круглый над хорватской «стенкой» спланировал под перекладину ворот Субашича! Англичане на ЧМ-2018 забили девятый гол после стандарта! Второй тайм (где-то с 55-й минуты) уже лучше провели славяне. Хорваты не просто завладели территориальным преимуществом, они начали играть в созидательный футбол. Апофеозом давления стал удивительный гол Перишича – полузащитник «Интера» ногой, в умопомрачительном полушпагате ухитрился переправить в «рамку» сферу, которую собирался выбить головой английский бек! 1:1. Пропущенный мяч подёйствовал на британцев примерно так, как обух действует на быка - англичане «поплыли». Тот же Перишеч мог забивать ещё дважды, один раз футболистов с Туманного Альбиона спасла штанга! Но всё должно было решиться в дополнительное время…Едва начался первый экстратайм, как британцы получили шикарнейшую возможность поразить ворота Субашича. На 99-й минуте Стоунз запускает кожаный снаряд в «девятку», но там бек Врсалько подставляет под летящую сферу свой широкий лоб и спасает команду. Через три минуты хорваты «огрызаются»: Манджукич с пары метров пытается протолкнуть круглого мимо кипера англичан, но Пикфорд успевает выбросить ногу и отвести угрозу (на время). Спустя несколько мгновений «злой гений» британцев Перишеч затылком сбрасывает мяч в штрафную, а Манджукич зряче пробивает в дальний угол. Хорваты делают камбэк и уже впереди – 2:1! Десять минут продолжается финальный штурм англичан, и вот свисток арбитра Джюнейта Чакыра возвещает о новой странице в футбольной истории Хорватии – эта команды впервые сыграет в финале чемпионата мира!Добавим, что победа славян получилась заслуженной. Пока деловитые британцы (забив быстрый гол и более не заботясь о нанесении точных ударов в створ ворот Субашича) прикидывали, сколько гамбургеров и телевизоров продадут маркеты в Великобритании после победы «львов», хорваты играли в качественный футбол. Атаки «бело-красно-клетчатых» выглядели куда разнообразнее, чем атакующие потуги англичан. Перед финальным матчем (Франция – Хорватия) обратим внимание на интересный факт: на стадии плей-офф мундиалей сборная Хорватии проигрывала только одному сопернику – французам (в 1998 году). Так неужели исход финального поединка предрешён? Подождём, ведь хорваты горазды на сюрпризы, их-то и в финале ЧМ-2018 не очень-то ждали.