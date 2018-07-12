В продаже появились часы Mobvoi TicWatch Pro, оснащенные двумя дисплеями

Отмечается, что нижним экраном является 1,39-дюймовая матрица AMOLED, а сверху нее разработчики установили монохромный FSTN-дисплей. В качестве процессора представлена система Snapdragon Wear 2100. Также имеются модули оперативной и постоянной памяти на 512 Мб и 4 Гб соответственно. Mobvoi TicWatch Pro оснащены аккумулятором на 415 мАч, контроллером Wi-Fi 802.11b/g/n и модулем Bluetooth 4.2.Корпус новинки защищает всю аппаратную архитектуру от влаги и пыли по стандарту IP68. Девайс получил различные датчики. Стоит выделить сенсор сканирования физической активности, акселерометр, гироскоп, магнитометр, GPS и даже датчик сканирования сердечного ритма.Стоимость Mobvoi TicWatch Pro составляет 250 долларов.