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В продаже появились часы Mobvoi TicWatch Pro, оснащенные двумя дисплеями

На рынке смарт-часов появилась новинка с аппаратной платформой Qualcomm и операционной системой Google Wear OS. Речь идет о девайсе Mobvoi TicWatch Pro, которые обладают двумя дисплеями.

В продаже появились часы Mobvoi TicWatch Pro, оснащенные двумя дисплеями


Отмечается, что нижним экраном является 1,39-дюймовая матрица AMOLED, а сверху нее разработчики установили монохромный FSTN-дисплей. В качестве процессора представлена система Snapdragon Wear 2100. Также имеются модули оперативной и постоянной памяти на 512 Мб и 4 Гб соответственно. Mobvoi TicWatch Pro оснащены аккумулятором на 415 мАч, контроллером Wi-Fi 802.11b/g/n и модулем Bluetooth 4.2.

В продаже появились часы Mobvoi TicWatch Pro, оснащенные двумя дисплеями


Корпус новинки защищает всю аппаратную архитектуру от влаги и пыли по стандарту IP68. Девайс получил различные датчики. Стоит выделить сенсор сканирования физической активности, акселерометр, гироскоп, магнитометр, GPS и даже датчик сканирования сердечного ритма.

Стоимость Mobvoi TicWatch Pro составляет 250 долларов.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:20
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