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Ученые начали тестирование систем аппарата TESS в космосе

Стало известно, что специалисты программы Transiting Exoplanet Survey Satellite начали тестировать системы телескопа TESS, который в скором времени приступит к своей основной работе. Аппарат должен будет заняться поиском потенциально пригодных для жизни планет транзитным методом.

Ученые начали тестирование систем аппарата TESS в космосе


На данный момент инженеры проекта проводят оптимизацию всех систем телескопа, а в конце июля TESS начнет свою основную деятельность. По словам экспертов, через такую процедуру проходят все аппараты, поэтому ни о каких поломках речь не идет. Благодаря таким мерам ученые смогут корректнее откалибровать все датчики, чтобы они показывали максимально правильные данные.

Томас Цурбухен, заместитель администратора Научного представительства NASA, сказал, что программа Transiting Exoplanet Survey Satellite призвана дать человечеству ответ на вопрос касательно наличия иной жизни во Вселенной.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:30
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