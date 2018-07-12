В России окрыли прием заявок на участие в технологических конкурсах Up Great с общим фондом 375 млн. рублей
Представители Российской венчурной компании, фонда «Сколково» и Агентства стратегических инициатив сообщили о создании нескольких технологических конкурсов, на участие в которых уже можно подать заявки. Известно, что общий призовой фонд составляет 375 млн. рублей.
Согласно информации организаторов Up Great, эта программа является отечественным аналогом таких конкурсов как XPrize и Darpa Grand Challenge. Участникам придется решать различные нерешенные технологические задачи и продемонстрировать свой вариант решение перед жюри.
Первый тур конкурсов будет относиться к теме беспилотного транспорта и водородной энергетики. Так в рамках конкурса «Зимний город» участники будут решать проблему разработки беспилотного транспорта, который мог бы надежно работать в экстремальных климатических условиях.
Также будет проведено конкурсы «Первый элемент. Воздух» и «Первый элемент. Земля». По условиям этой программы участники должны разрабатывать топливные водородные системы, которые бы могли обойти по эффективности ДВС.
Заявки на участие в программе Up Great будут приниматься до 1 сентября текущего года.