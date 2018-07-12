Ученые подтвердили разную анатомию мозга для каждого человека
Каждый человек обладает своей индивидуальной структурой мозга, подобно отпечаткам пальцев форма отлична и неповторима. На Земле не встретишь даже двух человек, которые могли бы быть одинаковы по строению и формированию мозга, одного из самых неисследованных органов человека.
Уникальность мозга каждого человека объясняется генетикой. Как показали исследования ученых из университета Цюриха, под руководством нейропсихолога Лутца Йенке, особое влияние на анатомию мозга оказывают условия жизни человека, а так же его личный жизненный опыт. Так же есть доказательства, что по целому ряду особенных анатомических особенностей мозга, возможно опознать и представить его хозяина.
Особенно специалистами отмечено, что для профессиональных музыкантов, шахматистов или художников, свойственны отличия именно в областях мозга, подверженных особому напряжению, связанному с родом их деятельности. Соответственно, подверженные нагрузке участки становятся больше и наоборот, не участвующие остаются прежних размеров. Причем изменяться размер областей мозга может за относительно короткий промежуток времени.
Достаточно не двигать всего несколько недель одной рукой и уменьшается область мозга, отвечающая за управление этой конечностью. Процессы и виды деятельности человека тесно связываются с его генетическими особенностями. Причем стремительный прогресс науки и техники послужил возможности сделать данные открытия. Медики и ученые могут получить точную визуализацию мозга, благодаря программам, способным обрабатывать подобные данные.