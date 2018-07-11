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Для Владимира Путина переговоры с Дональдом Трампом уже является победой

Для президента США Дональда Трампа саммит с Владимиром Путиным может вызвать политическую реакцию в стране и за рубежом. Однако для российского президента тот факт, что саммит даже происходит, уже является большой геополитической победой.

Для Владимира Путина переговоры с Дональдом Трампом уже является победой


Несмотря на статус полупартий России среди некоторых американцев и союзников США, Кремль уже давно пытается устроить саммит, утверждая, что Путин и Трамп хорошо справятся и остановят резкую нисходящую спираль в двусторонних связях.

В то время как никто с обеих сторон не ожидает больших прорывов, в том числе по санкциям США, саммит рассматривается Москвой как признание США статуса России как великой державы и что ее интересы должны быть приняты во внимание.

«Тот факт, что произойдет встреча Путина-Трампа, говорит только одно: при всей своей истерии Соединенные Штаты не могут изолировать или игнорировать Россию», - сказал Алексей Пушков из «Единой России».

Западные обиды по поводу аннексии России в Крыму, ее поддержка пророссийских сепаратистов в Украине и поддержка Башар-асада в Сирии не исчезли. Другие обвинения, отвергнутые Москвой, включают в себя вмешательство в американскую и европейскую политику, поставку оружия, сбившее пассажирский самолет в 2014 году над Украиной, и попытку убить бывшего российского шпиона в Великобритании Сергея Скрипаля.

Кремлевские критики в стране и за рубежом рассматривают решение Трампа предоставить Путину саммит на этом фоне, придавая международную легитимность и статус Путину, как не заслуживающее того, чтобы не иметь значимых изменений в российской политике на международном уровне.

Но в России Путин «уже одержал свою победу», - сказал Андрей Кортунов, глава RIAC, внешнеполитического аналитического центра, близкого к министерству иностранных дел.

«Это позволяет ему высказать свою мысль о том, что Россия не изолирована, что Россия - великая держава, и в какой-то степени может даже претендовать на равный статус с Соединенными Штатами, по крайней мере, в сфере безопасности», - сказал Кортунов.
 
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Политика
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:37
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