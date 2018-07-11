Несмотря на статус полупартий России среди некоторых американцев и союзников США, Кремль уже давно пытается устроить саммит, утверждая, что Путин и Трамп хорошо справятся и остановят резкую нисходящую спираль в двусторонних связях.В то время как никто с обеих сторон не ожидает больших прорывов, в том числе по санкциям США, саммит рассматривается Москвой как признание США статуса России как великой державы и что ее интересы должны быть приняты во внимание.«Тот факт, что произойдет встреча Путина-Трампа, говорит только одно: при всей своей истерии Соединенные Штаты не могут изолировать или игнорировать Россию», - сказал Алексей Пушков из «Единой России».Западные обиды по поводу аннексии России в Крыму, ее поддержка пророссийских сепаратистов в Украине и поддержка Башар-асада в Сирии не исчезли. Другие обвинения, отвергнутые Москвой, включают в себя вмешательство в американскую и европейскую политику, поставку оружия, сбившее пассажирский самолет в 2014 году над Украиной, и попытку убить бывшего российского шпиона в Великобритании Сергея Скрипаля.Кремлевские критики в стране и за рубежом рассматривают решение Трампа предоставить Путину саммит на этом фоне, придавая международную легитимность и статус Путину, как не заслуживающее того, чтобы не иметь значимых изменений в российской политике на международном уровне.Но в России Путин «уже одержал свою победу», - сказал Андрей Кортунов, глава RIAC, внешнеполитического аналитического центра, близкого к министерству иностранных дел.«Это позволяет ему высказать свою мысль о том, что Россия не изолирована, что Россия - великая держава, и в какой-то степени может даже претендовать на равный статус с Соединенными Штатами, по крайней мере, в сфере безопасности», - сказал Кортунов.