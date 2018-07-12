В Японии медсестра убивала пациентов

В японском Йокогаме 31-летняя медсестра заблаговременно убивала больных, находящихся при смерти. Целью ее было опередить смерть: она не хотела, чтобы человек умер на ее смене. По ее словам, она не хотела объясняться перед родными умершего.Так, женщине вменяется в вину, что одного из своих пациентов женщина умертвила, проникнув накануне своего дежурства в его палату. Там она поставила ему укол антисептика с большим содержанием бензалкония хлорида. Через несколько часов этот больной умер. Как и предполагала преступница, с его родственниками пришлось общаться другой медсестре, дежурившей днем.Японские правоохранители склоняются к мысли, что подобных пациентов у женщины могло быть несколько. Более того, не все из них, как утверждает сама подозреваемая, были на пороге смерти.Расследование продолжается. Пока не сообщается, какие именно обвинения были предъявлены подозреваемой.