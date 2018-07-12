SpaceX собирается посадить первую ступень Falcon 9 на базе ВВС США Ванденберг

До этого SpaceX уже 25 раз успешно сажала первые ступени своих ракет, но происходило это либо на автономной барже в океане, либо на посадочных площадках мыса Канаверал. Что касается военной базы Ванденберг, то там первые ступени ракет SpaceX еще не приземлялись.Кстати посадочная площадка Ванденберг располагается в 400 метрах от места старта ракеты, поэтому посадка произойдет практически в том же месте, где она и поднималась в небо.На данный момент в SpaceX не сообщают, в рамках какого запуска будет отработана эта схема. Однако вполне возможно, что это случится во время запуска миссии SAOCOM 1A в сентябре.