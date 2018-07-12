SpaceX собирается посадить первую ступень Falcon 9 на базе ВВС США Ванденберг
Представители компании SpaceX подали заявку на получение разрешения использовать наземную антенну для управления первой ступенью ракеты Falcon 9. Отмечается, что специалисты частной компании намерены впервые посадить ее на базе ВВС США Ванденберг, и это должно случиться не ранее сентября.
До этого SpaceX уже 25 раз успешно сажала первые ступени своих ракет, но происходило это либо на автономной барже в океане, либо на посадочных площадках мыса Канаверал. Что касается военной базы Ванденберг, то там первые ступени ракет SpaceX еще не приземлялись.
Кстати посадочная площадка Ванденберг располагается в 400 метрах от места старта ракеты, поэтому посадка произойдет практически в том же месте, где она и поднималась в небо.
На данный момент в SpaceX не сообщают, в рамках какого запуска будет отработана эта схема. Однако вполне возможно, что это случится во время запуска миссии SAOCOM 1A в сентябре.
До этого SpaceX уже 25 раз успешно сажала первые ступени своих ракет, но происходило это либо на автономной барже в океане, либо на посадочных площадках мыса Канаверал. Что касается военной базы Ванденберг, то там первые ступени ракет SpaceX еще не приземлялись.
Кстати посадочная площадка Ванденберг располагается в 400 метрах от места старта ракеты, поэтому посадка произойдет практически в том же месте, где она и поднималась в небо.
На данный момент в SpaceX не сообщают, в рамках какого запуска будет отработана эта схема. Однако вполне возможно, что это случится во время запуска миссии SAOCOM 1A в сентябре.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:15