NASA: Мощный тайфун Мария вышел на берег в Китае

Потрепав острова Рюкю в Японии и пролив на Тайвань обильные дожди, тайфун Мария высадился к северу от густонаселенного города Фучжоу (Китай) с устойчивыми ветрами в 95 узлов и широким щитом осадков.11 июля ураган Мария сделал выход в Китай.Шторм оказался однообразным в образах от микроволнового тепловизора GPM или GMI. Большая часть глубокой конвекции и сильнейших гроз были в море на изображении GMI. Тем не менее Мария все еще, вероятно, принесет краткий период наводнений для этой части Китая.11 июля Объединенный центр предупреждения тайфунов опубликовал окончательное предупреждение о Марии. Центр Марии находился на востоке 26,4 градуса северной широты и 120,1 градуса восточной долготы. Это примерно в 109 морских милях к северо-западу от Тайбэя (Тайвань). В то время Мария имела максимальные устойчивые ветры около 95 узлов / 176 км/ч и двигалась на запад со скоростью 19 узлов / 35,2 км/ч.Китайская метеорологическая администрация (CMA) отметила: «11-го июля тайфун в 8 баллов (сильный уровень тайфуна) в этом году совершил высадку в прибрежных районах полуострова Хуанки, графство Лянцзян, Фуцзянь в 9:10 утра (по местному времени). Максимальная интенсивность ветра и минимальное давление воздуха в центре тайфуна зарегистрировали шкалу 14 (42 метра в секунду) [31 миль/ч] и 960 гПа (гектопаскаль) соответственно».Ожидается, что Мария ослабнет, когда окончательно выйдет на берег.