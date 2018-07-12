Ученые определили причину исчезновения в Средиземном море древних китов

Исследователями отдела археологии Йоркского университета, при исследовании древних римских заводов по переработки рыбы, обнаружены кости необычного вида. Ученые приняли решение по проведению анализа ДНК, на основании которого кости были идентифицированы, как оказалось, принадлежали они представителям североатлантического кита (Eubalaena glacialis) и серого кита Атлантики (Eschrichtius robustus). У исследователей появилась возможность заявить, что промыслом древних римлян была охота на китов, с последующей их продажей на черных рынках.Скорее всего, захват китов проводили с помощью ручных гарпунов из небольших гребных лодок, подобно методам средневековых китобоев. Подобная охота проводилась столетиями, результаты массового промысла привели к полному исчезновению указанного вида китов в водах Северной Атлантики. В настоящее время их наблюдают в малом составе на территории северной части Тихого океана.