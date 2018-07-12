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В Индии огромный питон за несколько минут смог проглотить оленя

В индийском Национальном парке Канха смогли заснять необычные кадры. В данном случае огромный питон проглотил оленя, чтобы сразу срыгнуть его.

В Индии огромный питон за несколько минут смог проглотить оленя


Сарош Лодхи, являющийся сорокачетырёхлетним фотографом, а также защитником дикой природы, наблюдал за необычным процессом такого обеда питона, вместе с прочими посетителями парка. В итоге он представил кадры данной трапезы. По словам мужчины, он в момент инцидента находился в 4 метрах от питона. В длину питон имел около 3,5 метров. По словам Лодхи, он не испугался данной огромной змеи, потому что у нее был «полный рот».

В свою очередь фотограф отмечает, что питону, чтобы вернуть еду, понадобилось всего 25 секунд. Согласно предположению Лодхи, пресмыкающееся повело себя таким образом, вследствие того, что там имелись дикие собаки, а также прочие плотоядные. Фотограф заметил, что за двадцать лет изучения природы он смог впервые засвидетельствовать такое впечатляющее событие.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 08:15
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