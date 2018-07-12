В Индии огромный питон за несколько минут смог проглотить оленя

Сарош Лодхи, являющийся сорокачетырёхлетним фотографом, а также защитником дикой природы, наблюдал за необычным процессом такого обеда питона, вместе с прочими посетителями парка. В итоге он представил кадры данной трапезы. По словам мужчины, он в момент инцидента находился в 4 метрах от питона. В длину питон имел около 3,5 метров. По словам Лодхи, он не испугался данной огромной змеи, потому что у нее был «полный рот».В свою очередь фотограф отмечает, что питону, чтобы вернуть еду, понадобилось всего 25 секунд. Согласно предположению Лодхи, пресмыкающееся повело себя таким образом, вследствие того, что там имелись дикие собаки, а также прочие плотоядные. Фотограф заметил, что за двадцать лет изучения природы он смог впервые засвидетельствовать такое впечатляющее событие.