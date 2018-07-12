В Индии огромный питон за несколько минут смог проглотить оленя
В индийском Национальном парке Канха смогли заснять необычные кадры. В данном случае огромный питон проглотил оленя, чтобы сразу срыгнуть его.
Сарош Лодхи, являющийся сорокачетырёхлетним фотографом, а также защитником дикой природы, наблюдал за необычным процессом такого обеда питона, вместе с прочими посетителями парка. В итоге он представил кадры данной трапезы. По словам мужчины, он в момент инцидента находился в 4 метрах от питона. В длину питон имел около 3,5 метров. По словам Лодхи, он не испугался данной огромной змеи, потому что у нее был «полный рот».
В свою очередь фотограф отмечает, что питону, чтобы вернуть еду, понадобилось всего 25 секунд. Согласно предположению Лодхи, пресмыкающееся повело себя таким образом, вследствие того, что там имелись дикие собаки, а также прочие плотоядные. Фотограф заметил, что за двадцать лет изучения природы он смог впервые засвидетельствовать такое впечатляющее событие.