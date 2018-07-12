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Apple планирует снятие iPhone X с производства

Аналитики организации BlueFin Research предупредили потенциальных и возможных инвесторов, относительно того, что вполне возможно скорое исчезновения смартфона iPhone X. Не исключается ситуация, при которой руководством Apple возможно снятие своего флагманского мобильного устройства уже осенью с производства.

По предположениям экспертов, ожидается решение американских разработчиков отказаться от продолжения дальнейшего выпуска, в текущем году, линейки моделей iPhone X и iPhone SE. Итоговое портфолио корпорации свидетельствует, что главная ниша будет отведена для iPhone 8. Предполагается сделать наиболее доступным для пользователей именно этот аппарат. Скорее всего, на такое решение повлияло желание производителя сконцентрировать внимание аудитории на девайсы – iPhone 9, iPhone 11 и iPhone 11+, которые уже проходят стадию подготовки к выпуску.
Apple планирует снятие iPhone X с производства


Как предположили аналитики, специалистами Apple будет уверенно продвигаться на рынке разработка новых моделей. Аппаратам предстоит завоевать свою популярность, так как отмечено, что многими клиентами принято решение не устанавливать представленные ранее обновления. Так же эксперты отмечают, что за последние несколько лет отмечается чрезвычайно слабая активность юзеров.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45
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