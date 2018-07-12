Новый седан Hyundai Sonata выпустили в плагин-гибридной версии
Компания Hyundai планирует выпустить гибридную версию седана Sonata. Её заряжать можно будет от сети. На авто уже открыли приём предзаказов. Вскоре начнутся поставки новинки.
Новая версия Hyundai Sonata PHEV может проехать до 75 км на электротяге. Гибридная установка включает двухлитровый двигатель на 156 л.с., работающий по циклу Аткинсона, электромотор на 68 л.с., литий-ионный аккумулятор 12,9 кВт/ч. Дизайн гибридной версии не отличается от бензиновой вариации модели седьмого поколения. Новую версию можно опознать по логотипу plug-in, дополнительному лючку зарядки, скрытой выхлопной трубе, эксклюзивным легкосплавным дискам.
Hyundai год назад представлял уже для рынка США плагин-гибрид Sonata. Теперь речь идёт в отношении китайской версии с увеличенной ёмкостью батарей. Новинку начнут производить в КНР на предприятии Beijing-Hyundai. Hyundai Sonata седьмого поколения на рынке РФ доступен с дизельными двигателями. Стоимость седана начинается от 1,275 млн руб.