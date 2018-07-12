Представлены обновленные Renault Logan и Sandero для РФ

Данные авто получили элементы экстерьера, имеющиеся у «старших» моделей французской марки. Авто получили С-образный ДХО, накладки на противотуманных фонарях, новый бампер, черную решетку радиатора с хромированными накладками. Версии оснащаются прочим рулевым колесом, измененной центральной задней консолью с улучшенным подстаканником. Новинки, начиная со сборки Life имеют на заднем ряду 12-вольтовую розетку. Авто для РФ оснащают лючком топливного бака, открывающимся дистанционно. Дисплей панели приборов показывает температуру двигателя. Имеет место подрулевой переключатель с удобной функцией троекратного включения автомобильного индикатора поворота.Силовая линейка обновленных Renault Logan, а также Sandero для РФ осталась прежней. В авто установлены двигатели 1.6 на 82,102/113 л.с. Моторы комплектуются 5-МКПП либо 4-АКПП. В РФ новинки доберутся уже к концу июля. Седаны и хэтчбеки расцениваются от 544 000 рублей.