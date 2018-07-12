Skoda к 2022 году представит электрический «заряженный» кроссовер

Топ-менеджер компании - Алена Фейви рассказал, что через 4 года появится новая версия кроссовера Skoda vRS. Авто работать будет на электротяге. Машина похвастается пересмотренным рулевым управлением, модернизированным шасси, спортивным дизайном. Также господин Фейви отметил, что новая версия окажется обязательно производительнее стандартного кроссовера. Skoda планирует презентовать первый свой серийный электрокар через два года. В данном случае речь идёт в отношении кросовера, который расположится в модельном ряду автобренда выше Karoq, однако ниже Kodiaq. Новинка будет сконструирована на базе MEB, которую автоконцерн Volkswagen разработал для «зелёных» моделей. Skoda концепт электромобиля продемонстрировала в сентябре прошлого года в рамках франкфуртского мотор-шоу.Стоит напомнить, что прототип Vision E оснащали установкой на 306 л.с. Она состоит из двух электромоторов. Максимальная скорость авто составляет 180 км/ч. Запас хода достигает 500 км.