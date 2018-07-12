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Новый кроссовер Honda CR-V доступен для покупки в Европе

Японцы в Европу везут пятую генерацию кроссовера версии Honda CR-V. Продажи авто до этого начались в рамках американского и российского рынка.

Новый кроссовер Honda CR-V доступен для покупки в Европе


Honda CR-V пятого поколения в рамках рынка США появилась в 2016 году. Паркетник в прошлом году пополнил российский рынок. Планы производителя в отношении старосветской версии авто несколько раз менялись. Вследствие этого в европе авто появилось только сейчас. Авто имеет несколько иной салон и экстерьер с российской и американской версией. Паркетник получил решетку радиатора с крупными ячейками, другие ДХО. В салоне авто применили другой декор. У кроссовера по-другому разделили сидения второго ряда. Появились прочие подголовники. Старосветская Honda CR-V имеет семиместную модификацию.

Кросс в вариации для Европы оснащаю бензиновым турбированным мотором 1.5 на 173 л.с., работающим с 6-МКПП. Также для мотора предусматривается вариатор, увеличивающий мощность до 193 л.с. Версия с МКПП предлагается с полным и передним приводом.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 08:30
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