Специалисты рассказали про метод устранения в iOS бага с тайваньским флагом

Недавно обнаружен и устранен в iOS зловредный баг, отображающий тайваньский флаг и провоцирующий сбои в работе iPhone. В особенности, от данного вредоносного элемента нарушалась работа мессенджеров, социальных сетей и ряда мобильных приложений, таких как Facebook, WhatsApp и iMessage. При попытке пользователя начать набор в строке поисковика или сообщения слова «Taiwan», тут же выскакивало emoji с изображением флага, а после проходил полный сбой системы.С невероятными трудностями эксперты вычислили состав вредоносного кода - CVE-2018-4290, которым проводилась классификация сообщений и замедлялась работа. В последующем специалисты нашли метод, связанный с надежным устранением бага. Процедура следующая, в случае присутствия на мобильном устройстве китайских лингвистических настроек, первое, что надо сделать – провести переключение названия своей страны на «Китай», дальше совершается обратная операция, заключающаяся в манипуляциях по возврату прежней страны. В итоге - баг исчезает и больше уже не появится.