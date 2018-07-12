АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Человек является гибридом пришельцев и приматов из-за 90 лишних органов в теле
EUR 72.85 USD 62.10
Курс валют на 12.07.2018

Специалисты рассказали про метод устранения в iOS бага с тайваньским флагом

Вмешалась политика уже и в нормальную повседневную работу популярных социальных сетей и мессенджеров. Так, неизвестные хакеры совершили попытку наказать компанию Apple, причем мотивируя свои действия обвинениями производителя в слишком лояльной политике в отношении Китая.

Недавно обнаружен и устранен в iOS зловредный баг, отображающий тайваньский флаг и провоцирующий сбои в работе iPhone. В особенности, от данного вредоносного элемента нарушалась работа мессенджеров, социальных сетей и ряда мобильных приложений, таких как Facebook, WhatsApp и iMessage. При попытке пользователя начать набор в строке поисковика или сообщения слова «Taiwan», тут же выскакивало emoji с изображением флага, а после проходил полный сбой системы.
Специалисты рассказали про метод устранения в iOS бага с тайваньским флагом


С невероятными трудностями эксперты вычислили состав вредоносного кода - CVE-2018-4290, которым проводилась классификация сообщений и замедлялась работа. В последующем специалисты нашли метод, связанный с надежным устранением бага. Процедура следующая, в случае присутствия на мобильном устройстве китайских лингвистических настроек, первое, что надо сделать – провести переключение названия своей страны на «Китай», дальше совершается обратная операция, заключающаяся в манипуляциях по возврату прежней страны. В итоге - баг исчезает и больше уже не появится.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Одинцова показала эротичное видео с
Первые люди заселили Китай более двух миллионов
В Польше издеваются над трагедией затонувшей
Кристина Кошелева вдохновляется шедеврами Новой
В Соединённых Штатах создали боевые машины
Ford Mondeo может выступить конкурентом Subaru
Дмитрий Тарасов заложил два автомобиля и теперь
Андрей Чадов приобрел апартаменты в элитном
Вальтер Соломенцев и Галина Гаджиева показали
Opel на эскизе показал дизайн своих будущих
Ксения Собчак, болея за Хорватию, будет рада, что
Land Rover представил обновленную версию
Фанаты Анны Семинович считают, что ей стоит
Более 65% российского населения верят в
Криптовалютный кошелек встроили в мобильную
Россия и Китай приступили к совместному проекту
Внедорожник Isuzu MU-X в версии X-Power появился
Сергей Кучеров назвал Маргариту Овсянникову
Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за
Светлана Ходченкова опубликовала снимок в
Александр Ревва показал пение своей дочки под
В РФ цены на Mercedes-Benz GLC выросли на 30
LADA Vesta Sport превзойдет KIA Rio и Hyundai
Алена Савкина расторгла помолвку с Ильей Яббаровым
Певица Вера Брежнева создала детскую комнату для
Свежая ОС Android получит название созвучное с
Ariel представила новый каркасный спорткар версии
Сын Ольги Орловой не спешит знакомить ее со
На Нюрбургринге заметили электрический кроссовер
Катя Лель рассказала о песне, написанной для нее
Просмотреть все новости