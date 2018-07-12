Lenovo представит ноутбук Yoga Book 2 Pro на IFA 2018

Первый дисплей имеет диагональ в 10,8 дюйма и разрешение 2560 × 1600 точек. Что касается параметров второй матрицы, то об этом ничего неизвестно.В аппаратной платформе могут работать такие процессоры как Core i7-7Y75, Core i5-7Y54 и Core m3-7Y30. Они построены на основе архитектуры Intel Kaby Lake и будут предлагаться в 2-ядерных модификациях. Объем памяти будет зависеть от выбранной версии компьютера . В целом на рынок выйдут версии с 4/8 Гб ОЗУ и 128/256/512 Гб ПЗУ.Кроме того производитель предложит операционную систему Windows 10, а также модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 4.х LE.Напомним, что выставка IFA 2018 состоится 31 августа и продлится 6 дней.