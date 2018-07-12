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Lenovo представит ноутбук Yoga Book 2 Pro на IFA 2018

По данным итальянского издания Notebook Italia, китайский бренд Lenovo в скором времени официально представит ноутбук Yoga Book 2 Pro. Главной особенностью этой модели является наличие двух экранов.

Lenovo представит ноутбук Yoga Book 2 Pro на IFA 2018


Первый дисплей имеет диагональ в 10,8 дюйма и разрешение 2560 × 1600 точек. Что касается параметров второй матрицы, то об этом ничего неизвестно.

В аппаратной платформе могут работать такие процессоры как Core i7-7Y75, Core i5-7Y54 и Core m3-7Y30. Они построены на основе архитектуры Intel Kaby Lake и будут предлагаться в 2-ядерных модификациях. Объем памяти будет зависеть от выбранной версии компьютера . В целом на рынок выйдут версии с 4/8 Гб ОЗУ и 128/256/512 Гб ПЗУ.

Кроме того производитель предложит операционную систему Windows 10, а также модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 4.х LE.

Напомним, что выставка IFA 2018 состоится 31 августа и продлится 6 дней.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:00
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