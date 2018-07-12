Британские врачи успешно «воскресили» умирающее сердце

Исследованиями занимались Бостонские медики, которые определили, что вполне возможно лечить поврежденное сердце с привлечением к этому митохондрий, которые взяты из организма носителя. Митохондрии представлены необходимыми составными частями клеток нашего организма. В случае гибели в клетке митохондрии, по причине недостатка обогащенной кислородом крови, то умирает и клетка, внутренним органам наносится непоправимый ущерб, особенно отражается это на сердце.Джеймс Маккали, один из ученых которые проводили эксперимент по внедрению в область поврежденного, но еще не погибшего сердца свиньи, состав мускульных митохондрий. Маккали с коллегами не ожидали результата, когда при обследовании обнаружили, что у животного полностью восстановилось сердце. Еще в 2015 году провели первую операцию младенцу, с нарушенным после хирургического вмешательства сердцем. Ему был введен примерно 1 миллиард митохондрий, взятых из участка на животе. После лечения, у младенца полностью восстановилось сердце, и малыш стал вести нормальный образ жизни.После такой практики, врачи могут успешно восстанавливать в поврежденном сердце клетки. Теперь многие люди получают отличный шанс для нормального существования, после долгих лет безнадежного ожидания донорских внутренних органов. В 2019 году, врачами запланировано завершение экспериментов над операциями с взрослыми людьми, чтобы окончательно подтвердить эффективную методику.