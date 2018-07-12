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В HTC назвали сроки выхода блокчейн-смартфона Exodus

Представители компании HTC назвали вероятную дату анонса своего первого блокчейн-смартфона под названием Exodus. Помимо этого было указано, что в рамках этого проекта разработчики тайваньского бренда собираются сотрудничать с компанией CryptoKitties.

В HTC назвали сроки выхода блокчейн-смартфона Exodus


На данный момент никакой информации касательно стоимости такого смартфона нет. Тем не менее, уже известно, что аппарат точно появится на международной арене и его предложат примерно за 1000 долларов, как Sirin Finney в свое время.

По словам сотрудника HTC Фил Чена, бренд собирается наделить устройство возможностью майнинга криптовалюты прямо со смартфона. Помимо этого обещается появление различных децентрализованных приложений и кошелька для криптовалют специально под аппаратный ключ.

HTC Exodus должны представить официально в сентябре, а на рынок устройство выйдет до конца текущего года. По крайней мере, такие планы у компании HTC.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00
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