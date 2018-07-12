Lenovo начала продажи ARM-планшета Miix 630

Внутри планшета установлен процессор Snapdragon 835. Показывать картинку будет дисплей с диагональю 12,3-дюйма и разрешением 1920 × 1280 пикселей. В качестве оперативной памяти выступает модуль LPDDR4X с объемом 4 Гб. Флеш-накопитель располагает объемом в 128 гигабайт. Помимо этого в продажу выйдет версия 8/256 Гб.Аппарат также получил опцию LTE для высокоскоростной связи в сети интернет. Из камер имеются 5-мегапиксельная фронтальная и 13-мегапиксельная основная. За автономность Miix 630 ответит аккумулятор с емкостью 48 Вт•ч. Так как устройство работает на основе Windows 10, то пользователю будет доступна функция биометрической аутентификации Windows Hello.Планшет Lenovo Miix 630 оснащается клавиатурой и стилусом Lenovo Active Pen. Также обладателям этого девайса будет предложена возможность бесплатного обновления Windows 10 до версии Pro.