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Lenovo начала продажи ARM-планшета Miix 630

В продаже появился гибридный планшет Lenovo Miix 630, который основан на ARM-архитектуре и операционной системе Windows 10. Стоимость устройства 899 долларов.

Lenovo начала продажи ARM-планшета Miix 630


Внутри планшета установлен процессор Snapdragon 835. Показывать картинку будет дисплей с диагональю 12,3-дюйма и разрешением 1920 × 1280 пикселей. В качестве оперативной памяти выступает модуль LPDDR4X с объемом 4 Гб. Флеш-накопитель располагает объемом в 128 гигабайт. Помимо этого в продажу выйдет версия 8/256 Гб.

Аппарат также получил опцию LTE для высокоскоростной связи в сети интернет. Из камер имеются 5-мегапиксельная фронтальная и 13-мегапиксельная основная. За автономность Miix 630 ответит аккумулятор с емкостью 48 Вт•ч. Так как устройство работает на основе Windows 10, то пользователю будет доступна функция биометрической аутентификации Windows Hello.

Планшет Lenovo Miix 630 оснащается клавиатурой и стилусом Lenovo Active Pen. Также обладателям этого девайса будет предложена возможность бесплатного обновления Windows 10 до версии Pro.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00
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