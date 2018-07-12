В следующем месяце в России начнутся продажи смартфона Sony Xperia XA2 Plus

Sony Xperia XA2 Plus оснащен 6-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 2160 × 1080 точек. При этом матрицу защищает от повреждений специальное стекло Corning Gorilla Glass 5. Вычислительные функции на себя взял процессор Snapdragon 630, который укомплектован восемью ядрами ARM Cortex-A53. Помимо этого имеются контроллеры Adreno 508 и X12 LTE.Что касается памяти, то аппарат получил две модификации – 4/32 и 6/64 гигабайта. На задней панели разработчики установили камеру с разрешением 23 мегапикселя, а спереди имеется 8-мегапиксельная матрица. Также в Xperia XA2 Plus внедрена технология Hi-Res Audio, которая предоставит пользователю возможность слушать чистый звук.За автономность устройства ответит модуль с емкостью в 3580 мАч. В распоряжении юзера еще окажется система NFC и операционная платформа Android 8.0 Oreo