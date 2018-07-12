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В следующем месяце в России начнутся продажи смартфона Sony Xperia XA2 Plus

Представители компании Sony Mobile презентовали смартфон Xperia XA2 Plus для российского рынка. Отечественный пользователь сможет приобрести новинку уже в следующем месяце.

В следующем месяце в России начнутся продажи смартфона Sony Xperia XA2 Plus


Sony Xperia XA2 Plus оснащен 6-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 2160 × 1080 точек. При этом матрицу защищает от повреждений специальное стекло Corning Gorilla Glass 5. Вычислительные функции на себя взял процессор Snapdragon 630, который укомплектован восемью ядрами ARM Cortex-A53. Помимо этого имеются контроллеры Adreno 508 и X12 LTE.

Что касается памяти, то аппарат получил две модификации – 4/32 и 6/64 гигабайта. На задней панели разработчики установили камеру с разрешением 23 мегапикселя, а спереди имеется 8-мегапиксельная матрица. Также в Xperia XA2 Plus внедрена технология Hi-Res Audio, которая предоставит пользователю возможность слушать чистый звук.

За автономность устройства ответит модуль с емкостью в 3580 мАч. В распоряжении юзера еще окажется система NFC и операционная платформа Android 8.0 Oreo
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:00
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