Toyota подключилась к поддержке проекта первого водородного катамарана

Теперь его длина составила 30,5 м, ширина достигла размеров - 12,8 м. Конструкция развивает скорость - от 8 до 10 узлов при водоизмещении равном 28 тоннам. Энергию Energy Observer получает от нескольких независимых источников. Это солнечные панели, расположенные непосредственно на корпусе корпуса, так же есть несколько дополнительных ветряных генераторов. Как гарантия наличия необходимого запаса топлива, есть возможность использования водородных установок. Причем производство газа организовано сразу на борту, а продуктом для переработки выступает морская вода. В данном случае судном не нарушается экологическая обстановка, без вредных выбросов.Катамаран провел кругосветное путешествие в 2017-м году, которое продолжалось 6 лет, за это время он посетил 50 государств и сделал остановки в сотне портов. Теперь, к данному историческому проекту присоединилась и Toyota Motor Europe. На период 2019 года для Energy Observer запланировано посещение государств Северной Европы. Так же, в 2020-м году посетит катамаран и Токио, где ему доверено торжественное открытие летних Олимпийских игр.