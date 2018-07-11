На Кубани женщина изменила внешность, чтобы не отдавать 117 миллионов долга судебным приставам

Жительница Краснодара, взяв в свое время в банке кредит на большую сумму, долг не вернула. Дошло до того, что долг в 117 миллионов рублей стали взыскивать уже по решению суда через судебных исполнителей. Чиновники от исполнительной службы посылали запросы и всячески разыскивали задолжавшую гражданку. Однажды им сообщили, что женщина приобрела железнодорожные билеты в Омск.В день ее отъезда приставы подстерегали должницу на вокзале. Пока шел ее розыск, беглянка успела похудеть и изменить цвет волос. Ее удалось найти благодаря правоохранителям, которые проверяли у отправляющихся в путь документы.Как выяснилось, женщина уже переехала жить в Омск в попытке убежать от долгов.В настоящее время проводится взыскание с нее задолженности.