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На Кубани женщина изменила внешность, чтобы не отдавать 117 миллионов долга судебным приставам

Женщина, изменив внешность, пыталась спрятаться от судебных приставов. Но попалась при проверке документов.

На Кубани женщина изменила внешность, чтобы не отдавать 117 миллионов долга судебным приставам


Жительница Краснодара, взяв в свое время в банке кредит на большую сумму, долг не вернула. Дошло до того, что долг в 117 миллионов рублей стали взыскивать уже по решению суда через судебных исполнителей. Чиновники от исполнительной службы посылали запросы и всячески разыскивали задолжавшую гражданку. Однажды им сообщили, что женщина приобрела железнодорожные билеты в Омск.

В день ее отъезда приставы подстерегали должницу на вокзале. Пока шел ее розыск, беглянка успела похудеть и изменить цвет волос. Ее удалось найти благодаря правоохранителям, которые проверяли у отправляющихся в путь документы.

Как выяснилось, женщина уже переехала жить в Омск в попытке убежать от долгов.

В настоящее время проводится взыскание с нее задолженности.
 
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:10
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