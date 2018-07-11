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В Екатеринбурге коллекторы пригрозили заразить детей должников СПИДом

В Екатеринбурге коллекторская контора по выбиванию долгов угрожала семье должников тем, что якобы заразит их многочисленных детей СПИДом.

В Екатеринбурге коллекторы пригрозили заразить детей должников СПИДом


Профессиональные вымогатели требуют у должника – отца многодетной семьи – погашения кредита, взятого им несколько лет назад. В случае неисполнения их требований коллекторы грозят заразить детей вирусом СПИДа.

Мужчина, когда 6 лет назад брал кредит, был трудоустроен, но потом остался без работы. Возвращать деньги банку не было материальной возможности и за эти годы с долга выросли огромные проценты. Вскоре появились и коллекторы, которые «представились» в соцсетях, объяснив, что они выкупили их договор по кредиту и дали семье сутки на возвращение денег. А чтобы дело пошло «веселее», пригрозили ломать жизни родных и друзей, а детей достать зараженной СПИДом иглой.

Семья подала заявление в полицию. Сейчас правоохранители в ходе проверки выясняют подлинность угроз и личности коллекторов. В случае подтверждения фактов будут приняты соответствующие меры.
 
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:00
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