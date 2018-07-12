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Американский оружейник-любитель создаст онлайн-библиотеку с чертежами стрелкового оружия

Американец Коди Уилсон намерен создать онлайн-библиотеку с чертежами стрелкового оружия. Таким образом, после завершения разработки такого ресурса каждый сможет создать собственный экземпляр.

Американский оружейник-любитель создаст онлайн-библиотеку с чертежами стрелкового оружия


В 2013 году Уилсон опубликовал в Сети чертежи пистолета The Liberator, который стал первым экземпляром, напечатанным на 3D-принтере. Государственный департамент США затребовал у него закрыть публичный доступ к сайту, поскольку так американец нарушает правила международного оборота оружия.

После суда Уилсон остался победителем, поскольку его адвокаты уличили чиновников в нарушении двух конституционных прав американца – на владение оружием и на свободу слова. В конечном счете, Уилсону было предложено компромиссное решение. Государственный департамент США исключил распространение чертежей на разработки с калибром меньше .50 из положения об экспорте оружия. Также следить за оборотом оружия теперь будет Министерство торговли США, но при этом ведомство не сможет контролировать распространение технических данных об оружии.

Таким образом, Уилсон сможет предоставлять желающим данные в формате CAD для разработки оружия.
 
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Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:00
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