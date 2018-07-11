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Кардашьян прокомментировала эротический снимок Кайли Дженнер в бананах

Хлои Кардашьян прокомментировала эротическое фото Кайли Дженнер в бананах

Кардашьян прокомментировала эротический снимок Кайли Дженнер в бананах


Кайли Дженнер шокировала фанатов своей очередной эротической фотосессией. Звезда снялась лежа на бананах в розовом купальнике, чем вызвала массу комментариев в соцсети, к которым присоединилась Хлои Кардашьян.

Кардашьян прокомментировала эротический снимок Кайли Дженнер в бананах


Тридцатичетырехлетняя молодая мама и звезда реалити шоу Хлои Кардашьян прокомментировала результат фотосессии своей родной сестры Кайли Дженнер. Под кадром знаменитость написала, что не верит своим глазам, потому что на фото видит себя. Фанаты также отметили, что Кайли со светлыми волосами напоминает старшую сестру. Хлои с юмором написала, «Когда я это сделала?».

Дженнер мгновенно ответила на комментарий Хлои. Она написала, что просто хочет быть похожей на неё. Подписчики заметили, что сестры как близнецы. При этом многие фанаты действительно на фото не узнали Кайли Дженнер со светлыми волосами.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Вчера, 22:45
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