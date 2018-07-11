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УАЗ продемонстрировал юбилейную версию легендарной «Буханки»

УАЗ-452 в историю вошел как самый распространенный российский «вездеход», который в народе называют «Буханкой». Данному авто в текущем году исполняется 60 лет. Ульяновские машиностроители в честь этого выпустят юбилейный вариант авто.

УАЗ продемонстрировал юбилейную версию легендарной «Буханки»


Легендарная «Буханка» стала в итоге многофункциональным фургоном-внедорожником. Он более пятидесяти лет используется в самых различных отраслях. Данное авто неприхотливое, выносливое, обладает хорошей проходимостью, благодаря чему существует и в настоящее время, оставаясь до сих пор в строю. Ульяновские машиностроители накануне сообщили, что авто УАЗ-452 получило юбилейную версию, которая посвящена 60-летию модели. В свою очередь на данное авто открыт заказ. Машина расценивается в 757 700 рублей. Начало реализаций новой версии запланировали на июль этого года.

В свою очередь юбилейная «Буханка» отличается двухцветным кузовом. Транспортное средство получило другие дверные ручки, раздвижные форточки салона. Для авто предусматриваются 16-дюймовые белые колесные диски. Кресла авто получили тканевую обивку, обладающую водоотталкивающим покрытием. Передние сидения авто получили подогрев.
 
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:50
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