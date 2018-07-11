УАЗ продемонстрировал юбилейную версию легендарной «Буханки»

Легендарная «Буханка» стала в итоге многофункциональным фургоном-внедорожником. Он более пятидесяти лет используется в самых различных отраслях. Данное авто неприхотливое, выносливое, обладает хорошей проходимостью, благодаря чему существует и в настоящее время, оставаясь до сих пор в строю. Ульяновские машиностроители накануне сообщили, что авто УАЗ-452 получило юбилейную версию, которая посвящена 60-летию модели. В свою очередь на данное авто открыт заказ. Машина расценивается в 757 700 рублей. Начало реализаций новой версии запланировали на июль этого года.В свою очередь юбилейная «Буханка» отличается двухцветным кузовом. Транспортное средство получило другие дверные ручки, раздвижные форточки салона. Для авто предусматриваются 16-дюймовые белые колесные диски. Кресла авто получили тканевую обивку, обладающую водоотталкивающим покрытием. Передние сидения авто получили подогрев.