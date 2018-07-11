Пользователи рассказали про отказ компании Microsoft принимать платежи в биткоинах

Наблюдается очередное отключение корпораций Microsoft доступных возможностей, связанных с оплатой при помощи биткоина. Согласно сообщений BitcoinExchangeGuide известно, что опция находится в режиме доступности, только воспользоваться пользователи ей не могут.Как рассказал один из клиентов компании, после его обращения по этому поводу в службу поддержки, ему ответили, что данная функция должна была быть вообще удалена определенное время назад. Пытавшиеся проводить платежи пользователи, начали беспокоится по поводу списания денег, которые успешно с их счета списаны, но в учетную запись Microsoft не пришли.Сейчас нет информации, куда пропали средства доверчивых клиентов. Компания тоже не комментирует ситуацию. Все указывает на то, что произошел сбой работы платежной системы, или решено полностью отказалась поддерживать криптовалюты.Так же известно, что пару месяцев назад, данную опцию оплаты в биткоинах перевели с сайта Microsoft в полный доступ на ккаунты пользователей. Многими данный факт был расценен, как желание отказаться от поддержки подобных платежей.История начала работы компании Microsoft с принятием к оплате биткоинов начата в 2014 году. Спустя пару лет, уже в 2016 году, руководство опубликовало на сайте информацию об скором отмене этой функции. Как оказалось потом, данный текст разместили по ошибке, а платежи стали снова доступны. Сбой в платежной системе произошел в январе 2018 года, только исправление неполадок заняло всего один день.