АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Человек является гибридом пришельцев и приматов из-за 90 лишних органов в теле
EUR 72.85 USD 62.10
Курс валют на 12.07.2018

Пользователи рассказали про отказ компании Microsoft принимать платежи в биткоинах

Относительно ситуации от самой компании никаких комментариев нет. Как сообщают пользователи, платежи просто не проходят, а средства не возвращаются, баланс по криптовалютному кошельку не движется.

Наблюдается очередное отключение корпораций Microsoft доступных возможностей, связанных с оплатой при помощи биткоина. Согласно сообщений BitcoinExchangeGuide известно, что опция находится в режиме доступности, только воспользоваться пользователи ей не могут.
Пользователи рассказали про отказ компании Microsoft принимать платежи в биткоинах


Как рассказал один из клиентов компании, после его обращения по этому поводу в службу поддержки, ему ответили, что данная функция должна была быть вообще удалена определенное время назад. Пытавшиеся проводить платежи пользователи, начали беспокоится по поводу списания денег, которые успешно с их счета списаны, но в учетную запись Microsoft не пришли.

Сейчас нет информации, куда пропали средства доверчивых клиентов. Компания тоже не комментирует ситуацию. Все указывает на то, что произошел сбой работы платежной системы, или решено полностью отказалась поддерживать криптовалюты.

Так же известно, что пару месяцев назад, данную опцию оплаты в биткоинах перевели с сайта Microsoft в полный доступ на ккаунты пользователей. Многими данный факт был расценен, как желание отказаться от поддержки подобных платежей.

История начала работы компании Microsoft с принятием к оплате биткоинов начата в 2014 году. Спустя пару лет, уже в 2016 году, руководство опубликовало на сайте информацию об скором отмене этой функции. Как оказалось потом, данный текст разместили по ошибке, а платежи стали снова доступны. Сбой в платежной системе произошел в январе 2018 года, только исправление неполадок заняло всего один день.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители «Дома-2» уверены, что Артем Сорока
По мнению поклонников, Кристина Ослина гораздо
Виктория Одинцова показала эротичное видео с
Первые люди заселили Китай более двух миллионов
В Польше издеваются над трагедией затонувшей
Кристина Кошелева вдохновляется шедеврами Новой
В Соединённых Штатах создали боевые машины
Ford Mondeo может выступить конкурентом Subaru
Дмитрий Тарасов заложил два автомобиля и теперь
Андрей Чадов приобрел апартаменты в элитном
Вальтер Соломенцев и Галина Гаджиева показали
Opel на эскизе показал дизайн своих будущих
Ксения Собчак, болея за Хорватию, будет рада, что
Land Rover представил обновленную версию
Фанаты Анны Семинович считают, что ей стоит
Более 65% российского населения верят в
Криптовалютный кошелек встроили в мобильную
Россия и Китай приступили к совместному проекту
Внедорожник Isuzu MU-X в версии X-Power появился
Сергей Кучеров назвал Маргариту Овсянникову
Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за
Светлана Ходченкова опубликовала снимок в
Александр Ревва показал пение своей дочки под
В РФ цены на Mercedes-Benz GLC выросли на 30
LADA Vesta Sport превзойдет KIA Rio и Hyundai
Алена Савкина расторгла помолвку с Ильей Яббаровым
Певица Вера Брежнева создала детскую комнату для
Свежая ОС Android получит название созвучное с
Ariel представила новый каркасный спорткар версии
Сын Ольги Орловой не спешит знакомить ее со
Просмотреть все новости