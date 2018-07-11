Дэвид Бэкхем трогательно поздравил дочь

Виктория Бэкхем также поздравила дочку с праздником, послав ей воздушный поцелуй. Экс-солистка музыкального коллектива Spice Girls обожает выкладывать новые фото в Сети. Певица регулярно оставляет в своем микроблоге Instagram посты. Виктория в рамках женского саммита Forbes рассказала, какой она дает совет Харпер каждое утро. Исполнительница песен рекомендует дочери заниматься тем, чего ее душа пожелает, а также стать кем угодно.Интернет-пользователи присоединились к поздравлениям знаменитых родителей. Подписчики пожелали Харпер счастья. Дэвида поблагодарили за то замечательное время, когда он на футбольном поле демонстрировал свой профессионализм. Фанаты пожелали спортсмену, а также его семье благополучия.