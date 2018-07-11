АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Человек является гибридом пришельцев и приматов из-за 90 лишних органов в теле
EUR 72.85 USD 62.10
Курс валют на 12.07.2018

Дэвид Бэкхем трогательно поздравил дочь

Десятого июля дочке певицы Виктории и футболиста Дэвида Бэкхема исполнилось семь лет. Отец в рамках Instagram трогательно поздравил Харпер с Днем рождения.

Дэвид Бэкхем трогательно поздравил дочь


Виктория Бэкхем также поздравила дочку с праздником, послав ей воздушный поцелуй. Экс-солистка музыкального коллектива Spice Girls обожает выкладывать новые фото в Сети. Певица регулярно оставляет в своем микроблоге Instagram посты. Виктория в рамках женского саммита Forbes рассказала, какой она дает совет Харпер каждое утро. Исполнительница песен рекомендует дочери заниматься тем, чего ее душа пожелает, а также стать кем угодно.

Дэвид Бэкхем трогательно поздравил дочь


Интернет-пользователи присоединились к поздравлениям знаменитых родителей. Подписчики пожелали Харпер счастья. Дэвида поблагодарили за то замечательное время, когда он на футбольном поле демонстрировал свой профессионализм. Фанаты пожелали спортсмену, а также его семье благополучия.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители «Дома-2» уверены, что Артем Сорока
По мнению поклонников, Кристина Ослина гораздо
Виктория Одинцова показала эротичное видео с
Первые люди заселили Китай более двух миллионов
В Польше издеваются над трагедией затонувшей
Кристина Кошелева вдохновляется шедеврами Новой
В Соединённых Штатах создали боевые машины
Ford Mondeo может выступить конкурентом Subaru
Дмитрий Тарасов заложил два автомобиля и теперь
Андрей Чадов приобрел апартаменты в элитном
Вальтер Соломенцев и Галина Гаджиева показали
Opel на эскизе показал дизайн своих будущих
Ксения Собчак, болея за Хорватию, будет рада, что
Land Rover представил обновленную версию
Фанаты Анны Семинович считают, что ей стоит
Более 65% российского населения верят в
Криптовалютный кошелек встроили в мобильную
Россия и Китай приступили к совместному проекту
Внедорожник Isuzu MU-X в версии X-Power появился
Сергей Кучеров назвал Маргариту Овсянникову
Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за
Светлана Ходченкова опубликовала снимок в
Александр Ревва показал пение своей дочки под
В РФ цены на Mercedes-Benz GLC выросли на 30
LADA Vesta Sport превзойдет KIA Rio и Hyundai
Алена Савкина расторгла помолвку с Ильей Яббаровым
Певица Вера Брежнева создала детскую комнату для
Свежая ОС Android получит название созвучное с
Ariel представила новый каркасный спорткар версии
Сын Ольги Орловой не спешит знакомить ее со
Просмотреть все новости