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Компания Dassault Aviation представила концепт истребителя будущего

Представители компании Dassault Aviation опубликовали видеоролик, на котором можно увидеть концепт европейского истребителя будущего. Отмечается, что этого боевой аппарат может стать заменой существующим Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

Компания Dassault Aviation представила концепт истребителя будущего


Новый истребитель имеет сильное сходство с американским самолетом F/A-XX. Тем не менее, первый аппарат лишен горизонтального переднего оперения в отличие от американской разработки. Также стоит отметить, что спереди самолет очень похож на Dassault Rafale. Величина кабины может указывать на двуместную версию.

Нужно обратить внимание на то, что новый европейский истребитель шестого поколения должен обзавестись экипажем, тогда как в будущем, вероятнее всего, большая часть подобных аппаратов будет беспилотной.



Ранее компания Airbus Defense and Space продемонстрировала концепт истребителя под названием New Fighter. Между ним и предложенным
Dassault Aviation самолетом есть существенные различия. Несмотря на такое количество предложений, многие эксперты считают, что европейская авиация в будущем будет построена на американском аппарате F-35.
 
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Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:30
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