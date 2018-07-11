Компания Dassault Aviation представила концепт истребителя будущего

Новый истребитель имеет сильное сходство с американским самолетом F/A-XX. Тем не менее, первый аппарат лишен горизонтального переднего оперения в отличие от американской разработки. Также стоит отметить, что спереди самолет очень похож на Dassault Rafale. Величина кабины может указывать на двуместную версию.Нужно обратить внимание на то, что новый европейский истребитель шестого поколения должен обзавестись экипажем, тогда как в будущем, вероятнее всего, большая часть подобных аппаратов будет беспилотной.Ранее компания Airbus Defense and Space продемонстрировала концепт истребителя под названием New Fighter. Между ним и предложеннымDassault Aviation самолетом есть существенные различия. Несмотря на такое количество предложений, многие эксперты считают, что европейская авиация в будущем будет построена на американском аппарате F-35.