Версия BMW 3-Series Sports Wagon засветилась на тестах

Согласно информации западных специализированных изданий, автомобиль версии BMW 3-Series Sports Wagon на сегодняшний день проходит проверку на территории Соединённых Штатов. Транспортное средство работает на платформе M Performance, которую разработали специально для модели. Автомобиль визуально стал выглядеть более спортивно благодаря двум полосам на передней панели, которые окрашены в матовый цвет. Новый универсал от базовой версии отличается наличием большого спойлера в задней части. Он отвечает за аэродинамику кузова, общий дизайн.Компания в новой серии собирается использовать платформу CLAR автобренда BMW. Она появилась впервые в седьмом поколении современных универсалов от автобренда в 2016 году. Информация касательно стоимости версии, а также прочих её характеристик пока отсутствует