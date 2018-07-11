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Версия BMW 3-Series Sports Wagon засветилась на тестах

Транспортное средство BMW 3-Series Sports Wagon засветилось на первых шпионских снимках, которые сделали в рамках дорожных испытаний.

Версия BMW 3-Series Sports Wagon засветилась на тестах


Согласно информации западных специализированных изданий, автомобиль версии BMW 3-Series Sports Wagon на сегодняшний день проходит проверку на территории Соединённых Штатов. Транспортное средство работает на платформе M Performance, которую разработали специально для модели. Автомобиль визуально стал выглядеть более спортивно благодаря двум полосам на передней панели, которые окрашены в матовый цвет. Новый универсал от базовой версии отличается наличием большого спойлера в задней части. Он отвечает за аэродинамику кузова, общий дизайн.

Компания в новой серии собирается использовать платформу CLAR автобренда BMW. Она появилась впервые в седьмом поколении современных универсалов от автобренда в 2016 году. Информация касательно стоимости версии, а также прочих её характеристик пока отсутствует
 
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:20
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