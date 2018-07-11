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Участника «Дома-2» Иосифа Оганесяна укусила собака

У участника телепроекта «Дом-2» Иосифа Оганесяна началась в жизни настоящая полоса невезений. Все дело в том, что к постоянным ссорам с Александрой Черно добавилась серьезная болезнь мамы, с которой ее даже пришлось госпитализировать в больницу.

И если с возлюбленной так или иначе можно прийти к общему знаменателю, то вот с родителями дела обстоят гораздо хуже. Поэтому парень сломя голову отправился домой, дабы находиться рядом с близкими в их сложный период.

Участника «Дома-2» Иосифа Оганесяна укусила собака

Правда сложилось все так, что Репсима Оганесовна заболела как раз накануне дня рождения Саши, а потому девушке вновь пришлось праздновать в одиночку. Иосиф надеялся, что избранница войдет в его положение, однако та закатила истерику.

Кроме того, перед отъездом молодой человек травмировал себе ногу, а потому в родном городе был вынужден обратиться за помощью к специалисту.

А на днях появилась информация, что Оганесяну снова понадобилась помощь медиков, поскольку его укусила собака. Причем мало того, что на его теле останется шрам, так еще есть вероятность, что он мог заразиться серьезной инфекцией, и чтобы это предотвратить, ему придется сделать огромное количество уколов и пропить курс сильнодействующих препаратов.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:57
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