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Новым лидером голосования «Участник месяца» стал Роман Гриценко

Несколько месяцев назад в приложении ТНТ-клаб заработало новое голосование, в котором зрители телепроекта «Дом-2» должны выбрать участника достойного звания «лучшего», а также вознаграждения в размере 50 тысяч рублей.

Так, первой денежный приз получила любимица околодомовской публики Марина Африкантова, которая вместе с Романом Капаклы не смогла выиграть в конкурсе «Свадьба на миллион».

Новым лидером голосования «Участник месяца» стал Роман Гриценко

Следующим победителем стал Виктор Литвинов. Вместе с Татьяной Мусульбес они смогли получить миллион рублей на свадьбу, а потому выигранные в голосовании «Участник месяца» 50 тысяч парень тоже отложил в копилку, дабы с размахом отметить роспись.

В этом месяце зрители отдали предпочтение Маргарите Овсянниковой. Девушка хоть и не имеет пары в периметре, зато ежедневно радует публику своим настроением, а потому является одной из самых любимых участниц на проекте.

А теперь стало известно, что лидером нового голосования стал Роман Гриценко, который вот уже несколько месяцев подряд безответно влюблен в ведущую телестройки Ольгу Бузову и делает все для того, чтобы она обратила на него внимание.

Недавно он привел в периметр Ирину Пинчук, однако даже эта симпатичная брюнетка не смогла помочь парню забыть о теледиве, а потому отношения у них не сложились и Рома снова остался один на один со своими чувствами к Бузовой.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:40
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