Новым лидером голосования «Участник месяца» стал Роман Гриценко

Так, первой денежный приз получила любимица околодомовской публики Марина Африкантова, которая вместе с Романом Капаклы не смогла выиграть в конкурсе «Свадьба на миллион».Следующим победителем стал Виктор Литвинов. Вместе с Татьяной Мусульбес они смогли получить миллион рублей на свадьбу, а потому выигранные в голосовании «Участник месяца» 50 тысяч парень тоже отложил в копилку, дабы с размахом отметить роспись.В этом месяце зрители отдали предпочтение Маргарите Овсянниковой. Девушка хоть и не имеет пары в периметре, зато ежедневно радует публику своим настроением, а потому является одной из самых любимых участниц на проекте.А теперь стало известно, что лидером нового голосования стал Роман Гриценко, который вот уже несколько месяцев подряд безответно влюблен в ведущую телестройки Ольгу Бузову и делает все для того, чтобы она обратила на него внимание.Недавно он привел в периметр Ирину Пинчук, однако даже эта симпатичная брюнетка не смогла помочь парню забыть о теледиве, а потому отношения у них не сложились и Рома снова остался один на один со своими чувствами к Бузовой.